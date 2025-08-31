गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तु जल्दी के आ के जयकारों के साथ गणपति को दी विदाई

इस अवसर पर पहले गणपतिजी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गणेश जी की आरती की गई। दोपहर मे 12.30 बजे महाआरती की गई एवं प्रसाद का वितरण किया गया। दोपहर एक बजे गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें एक रथ में गणेश जी की पीतल की प्रतिमा को विराजमान किया गया था। इसके साथ ही खंडेलवाल समाज पंजाबी वेलफेयर सोसायटी, महावर वैश्य समाज सहित अन्य समाजों ओर से रिद्दी सिद्दी के साथ, राम दरबार, शिव परिवार, लक्ष्मीजी- अग्रसैन महाराज आदि झाँकिया शामिल थी। शोभा यात्रा अभय समाज से रवाना होकर बस स्टैंड, अशोका टाकीज, मलाखेड़ा बाजार, बजाजा बाजार, होप सर्कस, पंसारी बाजार होती हुई नगली के चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। बड़ी संख्या में श्रदालु शामिल थे जो कि नाचते गाते, गरभा करते हुए चल रहे थे। गुलाल और फूल बरसाते श्रद्धालुओं के साथ साथ महिला श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा का जगह -जगह स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा की गई और प्रसाद बाटा गया। नंगली के चौराहे से मंगलमूर्ति को विसर्जन के लिए जयसमंद ले जाया गया। शाम को 6.15 बजे जयसामंद मे गणपतिजी की प्रतिमाओ का विसर्जन किया गया।