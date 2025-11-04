तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर दौड़ रहे बेरोकटोक, सितंबर में बाइक सवार चार को रौंदा था

प्रतापगढ़. समीपवर्ती गांव झिरी माइंस क्षेत्र से पत्थर निकालने के बाद परिवहन कर अलवर, जयपुर व दौसा जिला मुख्यालय ले जाने के दौरान कस्बे के मुख्य बस स्टैंड व आबादी के बीच से गुजरने वाले ओवरलोड व ओवरस्पीड डंपर व ट्रकों से हादसे की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र में अब तक लोगों की जिंदगी को लील भी चुके है।डंपर मालिकों की सेटिंग ऐसी की किसी जिला मुख्यालय तक जाने वाले रास्ते में कई थानों, वन विभाग की चौकियां, परिवहन विभाग के कार्यालय होने के बावजूद किसी से कोई डर नहीं। पिछले दिनों 24 सितंबर को झिरी गांव के समीप तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार चार लोगों को कुचल दिया था। जिनमें से तीन की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि चौथे गम्भीर घायल ने दूसरे दिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके बाद आनन-फानन में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीएम व परिवहन विभाग ने दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए कई योजनाओं पर काम करने का दम भरा था। गुस्साए ग्रामीणों ने तीन घण्टे एसएच सड़क पर जाम भी लगाया था। पुलिस की ओर से सड़क जाम के मामले में तीस-चालीस लोगों पर राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज भी किया था, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक या ओवरलोड डंपर जो थानों के आगे से गुजरते हैं, उन पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। पिछले साल दौसा रोड मुख्य बस स्टैंड पर एक महिला को डंपर के कुचलने से मौत हो गई थी। जब घटना होती हैं तो उस समय प्रशासन चाक-चौबंद नजर आता है, लेकिन दो-चार दिन बाद ढर्रा पुराने सिस्टम पर लौट आता है। वर्तमान में ये डंपर स्कूली क्षेत्र, मुख्य आबादी सहित थाना, वन विभाग कार्यालय के सामने से बेरोकटोक गुजरते दिखाई देखे जा सकते है।