जेवीवीएनएल की विभागीय खेल-कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन 

अलवर में जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेवीवीएनएल) के जिला वृत अंतर्गत वर्ष 2025-26 की विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिताएं 16 जनवरी को सम्पन्न होंगी। खेलों का आयोजन शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।
प्रतियोगिताओं का उद्घाटन अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल ने किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से खेलों में सक्रिय भागीदारी कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। इस जिला स्तरीय खेल महोत्सव में 400 मीटर दौड़, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, रस्साकशी और कैरम जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं।
निगम के अधिकारी और कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। खेल आयोजन को लेकर निगम परिवार में उत्साह और सकारात्मक माहौल बना हुआ है।
