15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

जेवीवीएनएल की विभागीय खेल-कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन 

अलवर में जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेवीवीएनएल) के जिला वृत अंतर्गत वर्ष 2025-26 की विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anshum Ahuja

Jan 15, 2026

अलवर में जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेवीवीएनएल) के जिला वृत अंतर्गत वर्ष 2025-26 की विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिताएं 16 जनवरी को सम्पन्न होंगी। खेलों का आयोजन शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

प्रतियोगिताओं का उद्घाटन अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल ने किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से खेलों में सक्रिय भागीदारी कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। इस जिला स्तरीय खेल महोत्सव में 400 मीटर दौड़, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, रस्साकशी और कैरम जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं।


निगम के अधिकारी और कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। खेल आयोजन को लेकर निगम परिवार में उत्साह और सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 03:34 pm

Published on:

15 Jan 2026 03:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जेवीवीएनएल की विभागीय खेल-कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: डीएसपी कार्यालय के पास नशे में मिला कांस्टेबल, एसपी ने किया निलंबित

अलवर

वेतन भुगतान और ठेकेदार की मनमानी के विरोध में तिजारा में सफाई कर्मचारियों का धरना

अलवर

चोरी का खुलासा नहीं होने पर धरना, ग्रामीणों में आक्रोश

अलवर

शिक्षकों के तबादलों के विरोध में छात्रों प्रदर्शन, स्कूल पर ताला लगाकर दिया धरना

अलवर

शहर में घर-घर कचरा संग्रहण की दरें तय, निगम मकानों के हिसाब से वसूलेगा चार्ज, देखें पूरी लिस्ट  

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.