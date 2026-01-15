जेवीवीएनएल की विभागीय खेल-कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन 

प्रतियोगिताओं का उद्घाटन अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल ने किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से खेलों में सक्रिय भागीदारी कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। इस जिला स्तरीय खेल महोत्सव में 400 मीटर दौड़, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, रस्साकशी और कैरम जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं।