राजस्थान: गमगीन माहौल में किया राहुल यादव का अंतिम संस्कार, कजाकिस्तान में सड़क हादसे में हुई थी मौत

बहरोड़ (अलवर)। कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे गांव नांगल खोड़िया निवासी राहुल यादव की सड़क दुर्घटना में मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। राहुल यादव 6 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ अल्माटी घूमने गए थे, जहां सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया।