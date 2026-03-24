पांच साल पहले लव मैरिज, फिर नफरत और हत्या… पढ़े पुलिस का खुलासा….

दहेज प्रताडऩा का केस दर्ज कराया, तो पति ने पत्नी का सिर कुचला

काली खोली की पहाड़ी पर तीन दिन पूर्व मिले शव के मामले में पुलिस का खुलासा

भिवाड़ी. नदीम और गुलव्सा ने पांच साल पहले प्रेम विवाह किया। जीवन में सब अच्छा चल रहा था। फिर गुलव्सा अचानक बीमार पड़ गई। कुछ दिन पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। वह टीबी से भी पीडि़त थी, जिसका उपचार चल रहा था। नदीम ने गुलव्सा से पीछा छुड़ाना चाहा, तो गुलव्सा ने पुलिस थाने में दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज करा दिया, जिसके चलते नदीम को जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद नदीम का प्यार नफरत में बदल गया और उसने ठान लिया कि वह गुलव्या को किसी भी सूरत में अपने साथ नहीं रखेगा। ईद के दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद गुस्साए नदीम ने गुलव्सा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची और फिर वह अपनी पत्नी गुलव्सा को सुनसान जगह पर ले गया और वहां पत्थर से गुलव्या का सिर कुचल कर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज खुलासा भिवाड़ी पुलिस ने काली खोली की पहाड़ी पर तीन दिन पूर्व मिले महिला के शव के मामले में किया है। थाना फेज तृतीय पुलिस ने बताया कि 21 मार्च को काली खोली की पहाड़ी पर एक महिला का शव मिला था। शव की पहचान गुलव्सा के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि इस महिला की हत्या उसके पति नदीम ने की थी। थानाधिकारी दारा ङ्क्षसह ने बताया कि काली खोली पहाड़ी पर महिला का शव मिला था। शव मिलने के बाद जांच की गई। पत्नी ने पति पर दहेज का मुकदमा दर्ज कराया हुआ था। जिससे परेशान होकर पति नदीम ने हत्या की। पत्नी की हत्या करने के बाद पति नदीम फरार हो गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।