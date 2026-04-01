विवाहिता की संदिग्ध मौत, अस्पताल में शव छोड़कर फरार हुए ससुराल वाले

अस्पताल में भर्ती रीना ने करीब 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी, लेकिन 31 मार्च की रात उसकी मौत हो गई। रीना की मौत की खबर मिलते ही उसका पति दलवीर भी मौके से फरार हो गया। इस दुखद घटना ने तीन मासूम बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया है। नौगांवा पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। क्षेत्र में इस घटना को लेकर गहरा रोष व्याप्त है और ग्रामीण आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।