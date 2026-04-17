MBA छात्र के पेट में धंसा स्टयेरिंग, माता-पिता के सामने इकलौते बेटे की गई जान, खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहा था परिवार

हादसे में आशीष की मां लिपिका मिश्रा (53) के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि पिता किशोर कुमार मिश्रा (57) के सिर में गंभीर चोट आई है । दोनों घायलों का उपचार नीमराणा के सोनी देवी अस्पताल में जारी है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है । परिजनों के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं । वहीं बहन डॉ. एलीना मिश्रा को मामूली चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी ।