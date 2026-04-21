Alwar: शादी के नाम पर बड़ा धोखा: तीन लाख रुपये लिए, जेवर लेकर रफूचक्कर हुई ‘दुल्हन’

पीड़ित का आरोप है कि युवती घर से फरार होते समय अपने साथ कीमती चांदी के जेवर और नकदी भी ले गई। जब देवेन्द्र ने फोन पर अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी पक्ष ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ठगा महसूस कर रहे देवेन्द्र ने अब पुलिस में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल, अखैपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सुरेश दुधिया सहित लड़की के परिजनों की तलाश में जुटी है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित परिवार शादी के नाम पर हुई ठगी से काफी परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द अपनी रकम वापस पाने की गुहार लगाई है, साथ ही जल्द न्याय की मांग की है।