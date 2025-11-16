राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, मां ने 9 माह की बेटी की गला दबाकर की हत्या

बच्ची के दादा आजाद खान ने बताया कि रूमीजा ने 13 नवम्बर को उसकी भैंसों के चारे में जहर मिला दिया था। इस कारण दो भैंसों की मौत हो गई थी। तब भी हमने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। रूमीजा के पीहर पक्ष को भी फोन किया गया, लेकिन उन्होंने सुबह आकर बातचीत करने को कहा। सुबह अस्पताल में महिला के ससुराल व पीहर पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए और गहमा-गहमी हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया।