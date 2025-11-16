Patrika LogoSwitch to English

अलवर

राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, मां ने 9 माह की बेटी की गला दबाकर की हत्या

खैरथल-तिजारा जिले के मूसाखेड़ा गांव में शनिवार रात लगभग दस बजे एक मां ने अपनी 9 माह की मासूम बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

अलवर

kamlesh sharma

Nov 16, 2025

किशनगढ़बास (अलवर)। खैरथल-तिजारा जिले के मूसाखेड़ा गांव में शनिवार रात लगभग दस बजे एक मां ने अपनी 9 माह की मासूम बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

पुलिस ने बताया कि गांव मूसाखेड़ा निवासी आजाद खान पुत्र नसरु मेव ने थाना किशनगढ़बास में मामला दर्ज कराया कि शनिवार रात उसकी पुत्रवधू रूमीजा अपनी 9 माह की पुत्री अक्शा के साथ कमरे में सो रही थी। रात लगभग दस बजे कुछ आवाज आई तो उसने कमरे के पास जाकर देखा तो रूमीजा अक्शा का गला दबा रही थी। जब तक वह कमरे के अंदर पहुंचा, तब तक रूमीजा ने बच्ची का गला घोंटकर उसे मार दिया।

उसने तुरंत बच्ची को उठाया और उसे श्वास दी, लेकिन बच्ची के प्राण निकल चुके थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को किशनगढ़बास रेफरल अस्पताल पहुंचाया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बच्ची के दादा की रिपोर्ट पर मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जहर देकर भैंसों को भी मार चुकी है महिला

बच्ची के दादा आजाद खान ने बताया कि रूमीजा ने 13 नवम्बर को उसकी भैंसों के चारे में जहर मिला दिया था। इस कारण दो भैंसों की मौत हो गई थी। तब भी हमने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। रूमीजा के पीहर पक्ष को भी फोन किया गया, लेकिन उन्होंने सुबह आकर बातचीत करने को कहा। सुबह अस्पताल में महिला के ससुराल व पीहर पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए और गहमा-गहमी हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया।

Updated on:

16 Nov 2025 07:49 pm

Published on:

16 Nov 2025 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, मां ने 9 माह की बेटी की गला दबाकर की हत्या

