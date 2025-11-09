प्रमुख विषयों के अध्यापक ही नहीं, शिक्षण व्यवस्था हो रही प्रभावित, इसी माह होनी है अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं

विद्यालय में कुल 12 कर्मचारी हैं। जिनमें 2 लिपिक, 2 सहायक कर्मचारी और 1 कंप्यूटर शिक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानाचार्य सहित केवल 7 शिक्षक कार्यरत हैं। इन 7 शिक्षकों में अंग्रेजी, भूगोल और विज्ञान विषयों के लिए कोई शिक्षक नहीं हैं, जिनकी नियुक्ति लंबे समय से रिक्त है। कक्षा 9, 10, 11 और 12 में क्रमशः 47, 43, 45 और 65 सहित कुल 200 विद्यार्थियों का नामांकन है। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षक की आवश्यकता है। इसके बावजूद शिक्षक की कमी के कारण दो कक्षाएं हमेशा खाली रहती हैं और प्रधानाचार्य को या कंप्यूटर अनुदेशक को कक्षाएं संभालनी पड़ती हैं। इसके अलावा जब भी कोई शिक्षक अवकाश पर जाता है, तो व्यवस्थाएं और भी अधिक प्रभावित होती है। इसके साथ ही वर्तमान में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के कारण विद्यालय से दो-दो अध्यापक लिए गए हैं, जिससे भी शिक्षण व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।..............