Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

प्रकाश पर्व: रोशनी में जगमगाए गुरुद्वारों में कल सजेगा कीर्तन दरबार

नगर कीर्तन में गूंजी गुरुनानक देव जी की वाणी अलवर.&nbsp;गुरुनानक देव जी का प्रकाशोत्सव 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सोमवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया, साथ ही सुबह 9 बजे अखंड पाठ रखा गया। जिसका भोग 5 नवंबर को पड़ेगा। इसी दिन गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाया जाएगा और अटूट [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Jyoti Sharma

Nov 04, 2025

नगर कीर्तन में गूंजी गुरुनानक देव जी की वाणी

अलवर. गुरुनानक देव जी का प्रकाशोत्सव 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सोमवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया, साथ ही सुबह 9 बजे अखंड पाठ रखा गया। जिसका भोग 5 नवंबर को पड़ेगा। इसी दिन गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाया जाएगा और अटूट लंगर का आयोजन होगा। सोमवार को शहर के मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया, जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ स्कीम नंबर दो, लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारे में पहुंचा। पालकी साहब में विराजमान रागी जत्था गुरुनानक देव जी की वाणी का गुणगान कर रहा था। इधर, प्रकाश पर्व को लेकर शहर के गुरुद्वारों में आकर्षक रोशनी की गई है।

नगर कीर्तन का जगह जगह हुआ स्वागत : पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक, शाह साहिब गद्दी साहिब गुरुद्वारा, संयुक्त व्यापारी महासंघ (रजि) अलवर कांशीराम चौराहे पर, भगत सिंह चौराहा, पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम नं. 2, जिला पुरुषार्थी समिति अलवर, जुबली बास चौराहे, एरोड्रम रोड नं. 1 गुरुद्वारा साहिब, एरोड्रम रोड नं. 2 गुरुद्वारा साहिब में स्वागत किया गया।

नगर कीर्तन में दरबार साहब की पालकी के आगे संगत सड़क की सफाई करते हुए व पानी का छिड़काव करते हुए चल रही थी। सड़क पर पुष्प बिछाकर उस पर से वाहन पालकी साहब को ले जाया जा रहा था। आकर्षण रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग और फूलों से सजा पालकी वाहन भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहा। इसकी अगुवाई पंज प्यारे कर रहे थे।दिल्ली का बैंड भक्तिरस बिखेरता चल रहा था। गतका पार्टी में शामिल जवान तलवारबाजी व पट्टेबाजी का प्रदर्शन करते चल रहे थे।पालकी साहब को एक सजे हुए वाहन में विराजमान किया गया था। इस दौरान स्कूली बच्चे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बड़ी सं[या में श्रद्धालु पालकी साहब के पीछे चल रहे थे। पंजाब से आई आर्मी पाइप बैंड की स्वर लहरियां सभी को पसंद आ रही थीं। नगर कीर्तन के गुरुद्वारा सुखधाम पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान संगत को फल आदि का प्रसाद वितरित किया गया। इस बार पालकी साहब को रस्सियों के सहारे समाज के गणमान्य लोगों के जरिए सुरक्षा चक्र बनाकर ले जाया जा रहा था। साथ चल रहे सेवादार यातायात वाहनों को रोककर नगर कीर्तन को आगे निकाल रहे थे।

पालकी साहब के सबसे आगे एक बैनर था, जिस पर लिखा था- गुरुनानक देव जी का पावन संदेश, सभी जीवों पर दया करो, जन-जन की तरफ से अपील-नीलगाय हत्या कानून वापस लो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:21 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / प्रकाश पर्व: रोशनी में जगमगाए गुरुद्वारों में कल सजेगा कीर्तन दरबार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्याज के गिरते भाव पर किसानों में आक्रोश, खैरथल मंडी में दिया धरना प्रदर्शन

अलवर

SIR आज से शुरू: बीएलओ आज से आएंगे घर-घर, आपको करना होगा बस ये काम 

अलवर

अलवर न्यूज़: 7 दिन के नवजात की मौत, देखभाल कर रही मौसी हुई अस्पताल से गायब

अलवर

Shefali Verma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा का राजस्थान से क्या है कनेक्शन? जानें

Shefali-Verma
अलवर

वेंटीलेटर पर चिकित्सा व्यवस्था, जिम्मेदार नहीं सुन रहे मरीजों की व्यथा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.