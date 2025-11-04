प्रकाश पर्व: रोशनी में जगमगाए गुरुद्वारों में कल सजेगा कीर्तन दरबार

नगर कीर्तन में दरबार साहब की पालकी के आगे संगत सड़क की सफाई करते हुए व पानी का छिड़काव करते हुए चल रही थी। सड़क पर पुष्प बिछाकर उस पर से वाहन पालकी साहब को ले जाया जा रहा था। आकर्षण रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग और फूलों से सजा पालकी वाहन भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहा। इसकी अगुवाई पंज प्यारे कर रहे थे।दिल्ली का बैंड भक्तिरस बिखेरता चल रहा था। गतका पार्टी में शामिल जवान तलवारबाजी व पट्टेबाजी का प्रदर्शन करते चल रहे थे।पालकी साहब को एक सजे हुए वाहन में विराजमान किया गया था। इस दौरान स्कूली बच्चे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बड़ी सं[या में श्रद्धालु पालकी साहब के पीछे चल रहे थे। पंजाब से आई आर्मी पाइप बैंड की स्वर लहरियां सभी को पसंद आ रही थीं। नगर कीर्तन के गुरुद्वारा सुखधाम पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान संगत को फल आदि का प्रसाद वितरित किया गया। इस बार पालकी साहब को रस्सियों के सहारे समाज के गणमान्य लोगों के जरिए सुरक्षा चक्र बनाकर ले जाया जा रहा था। साथ चल रहे सेवादार यातायात वाहनों को रोककर नगर कीर्तन को आगे निकाल रहे थे।