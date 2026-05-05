प्रमोशन का ‘अनोखा’ खेल: 701 लिपिक बनेंगे UDC, गबन के दोषी को बर्खास्तगी की जगह पदोन्नति की तैयारी

अलवर जिला परिषद अलवर में इन दिनों पदोन्नति की एक सूची चर्चा और विवादों के केंद्र में है। परिषद ने जिले के 701 कनिष्ठ लिपिकों (LDC) को उच्च श्रेणी लिपिक (UDC) के पद पर प्रमोट करने के लिए स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। लेकिन इस सूची में एक ऐसा नाम शामिल है, जिसने पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक तरफ जहां अधिकारी रिकॉर्ड खंगालने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 साल की जेल काट चुके और गबन के दोषी लिपिक को बर्खास्त करने के बजाय पदोन्नति देने की तैयारी चल रही है।