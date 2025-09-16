Patrika LogoSwitch to English

अलवर

एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा 13 सूत्री मांग पत्र

नाराणपुर में कांग्रेस ने निकाली जनआक्रोश रैली

अलवर

mohit bawaliya

Sep 16, 2025

उपखण्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण।

अलवर. कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नारायणपुर में सोमवार को कांग्रेस ब्लॉक कोर्डिनेटर राकेश दायमा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। जो पुरूषोत्तम मार्केट (कोलाहेड़ा बायपास) से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए उपखण्ड कार्यालय पहुंची। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने नारेबाजी कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। दायमा ने बताया कि कुशालगढ़-तालवृक्ष-नारायणपुर सडक़ मार्ग का निर्माण, नारायणपुर से चतरपुरा-निमूचाणा-कोटपूतली तक रोडवेज बस सेवा शुरू करने, तालवृक्ष धाम को पर्यटक स्थल घोषित करना, नगरपालिका में सफाई व्यवस्था सुधारना और विभिन्न गांवों को जोडऩे वाली सडक़ों का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान की ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है। इसके साथ ही किसानों की खराब फसल का निरीक्षण कर मुआवजा देने की मांग भी की है। दायमा ने ज्ञापन में कहा कि यदि प्रशासन और सरकार की ओर से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान ओमप्रकाश बिलाली, मोतीसिहं मीणा, अक्षय शेखावत, रुपस्वामी, हेमन्त यादव, रवि मीणा, रामकिशोर चन्देला, सुरेश मीणा, बलराम जाट, विकास मेहरा, छाजू सैनी, बलराम सैनी, सुवालाल गुर्जर, विजय कसाना, पवन मीणा, दलीप गुर्जर, मोनू यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

Published on:

16 Sept 2025 01:04 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा 13 सूत्री मांग पत्र

