राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: सुरक्षा के कड़े इंतजाम, देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिली एंट्री 

प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए मिनी सचिवालय स्थित एडीएम (शहर) कार्यालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो 6 अप्रैल तक सक्रिय रहेगा। अभ्यर्थी या नागरिक हेल्पलाइन नंबर 0144-2345077 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसओजी ने सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 9829934822 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 भी जारी किया है। जिला पुलिस और हेल्पलाइन नंबर 100 पर भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट दी जा सकती है। फिलहाल, जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ कल होने वाली दूसरे दिन की परीक्षा की तैयारियों में जुटा है।