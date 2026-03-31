RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का परिणाम घोषित, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लक्ष्मी ने कला संकाय में 95.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि टीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थानागाजी की पलक शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 95.60 प्रतिशत अंक अर्जित किए।



ओसवाल जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की महक गुप्ता ने विज्ञान संकाय में 98.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसी स्कूल के मनन सैनी ने 98.40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जिनके पिता बाइक मैकेनिक हैं। राहुल गुप्ता ने 98 प्रतिशत और कार्तिक गुप्ता ने 97.40 प्रतिशत अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।



हरसौली में एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रतिभा ने विज्ञान वर्ग में 97.40 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।