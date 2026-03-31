RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का परिणाम घोषित, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

RBSE 12th Result 2026 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो गया है। बोर्ड ने मंगलवार सुबह 10 बजे कक्षा 12वीं के कला (Arts), वाणिज्य (Commerce) और विज्ञान (Science) संकाय का परिणाम एक साथ जारी कर दिया है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर में आधिकारिक वेबसाइट पर बटन दबाकर नतीजों की घोषणा की। इस अवसर पर अजमेर बोर्ड मुख्यालय से बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह और विशेषाधिकारी नीतू यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे।
राजस्थान बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 10वीं बोर्ड के नतीजों के बाद 12वीं का परिणाम घोषित किया गया है। आमतौर पर बोर्ड पहले 12वीं और उसके बाद 10वीं के परिणाम जारी करता रहा है, लेकिन इस बार बोर्ड ने अपनी परंपरा बदलते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
अलवर जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले में कुल 28,646 विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है।
बानसूर के एसएमएस विद्यालय की तनीषा राठौड़ ने कला वर्ग में 99.40 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार सफलता पाई।अरावली उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ की छात्रा मनीषा ने विज्ञान वर्ग में 96.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वहीं विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीबीरानी (खैरथल-तिजारा) के अनुज कुमार ने भी 96.80 प्रतिशत अंक हासिल किए।
अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लक्ष्मी ने कला संकाय में 95.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि टीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थानागाजी की पलक शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 95.60 प्रतिशत अंक अर्जित किए।
ओसवाल जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की महक गुप्ता ने विज्ञान संकाय में 98.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसी स्कूल के मनन सैनी ने 98.40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जिनके पिता बाइक मैकेनिक हैं। राहुल गुप्ता ने 98 प्रतिशत और कार्तिक गुप्ता ने 97.40 प्रतिशत अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
हरसौली में एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रतिभा ने विज्ञान वर्ग में 97.40 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।
अलवर जिले की बात करें तो यहां कुल 28,646 विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया है। जिले के छात्र-छात्राओं में नतीजों को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं:
वर्ष 2025: साइंस (98.37%), कॉमर्स (99.19%), आर्ट्स (97.52%)
वर्ष 2024: साइंस (97.07%), कॉमर्स (96.81%), आर्ट्स (96.79%)
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