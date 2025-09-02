सरिस्का और जमवारामगढ़ का जंगल होगा एक, टाइगर कॉरिडोर बनाने को मिली हरी झंडी

टाइगर ट्रेल्स ट्रस्ट की अध्यक्ष स्नेहा सोलंकी का कहना है कि सरिस्का बाघ परियोजना ने एनटीसीए को 607 वर्ग किमी बफर क्षेत्र घोषित करने के लिए अलवर वन मंडल से 286.81 वर्ग किमी, जयपुर उत्तर वन मंडल से 270.22 वर्ग किमी व दौसा वन मंडल से 50.62 वर्ग किमी वन भूमि को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भिजवाए गए थे। इनको शामिल करने से सरिस्का टाइगर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 1823 वर्ग किमी हो जाएगा। एनटीसीए की बैठक में जंगलों को जोड़ने की बात कही है, जो अच्छा कदम है। यह जंगल आपस में जुड़ेंगे तो टाइगर खुलकर सांस ले सकेंगे।