15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Weather News: दिन में 36 डिग्री की तपिश और रात में कहर बनकर बरसे ओले, फसलें तबाह, राजस्थान के इस शहर में कुदरत का अजब खेल

Alwar Hailstorm News: देर रात हुई भारी ओलावृष्टि ने न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, बल्कि किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Jayant Sharma

Mar 15, 2026

अलवर के मौसम को दिखाती एआई की मदद से तैयार तस्वीर

अलवर के मौसम को दिखाती एआई की मदद से तैयार तस्वीर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कुदरत का एक ऐसा अनोखा और डरावना चेहरा देखने को मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रविवार का दिन जहां झुलसाने वाली गर्मी और पसीने से तरबतर करने वाली उमस के नाम रहा, वहीं सूरज ढलते ही फिजां ऐसी बदली कि आसमान से 'सफेद आफत' बरसने लगी। अलवर जिले के टपूकड़ा क्षेत्र में देर रात हुई भारी ओलावृष्टि ने न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, बल्कि किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है।

दिन में पसीना, रात में ओले

रविवार को राजस्थान के कई हिस्सों में पारा 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। लोग पंखे और कूलर की छांव में भी पसीने से बेहाल नजर आ रहे थे। दोपहर तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौसम चंद घंटों में 180 डिग्री तक घूम जाएगा। शाम होते ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने खतरे का संकेत दिया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और फिर टपूकड़ा सहित आसपास के इलाकों में बेर के आकार के ओले गिरने लगे।

फसलों पर कुदरत की मार

इस बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने सबसे गहरा जख्म किसानों को दिया है। खेतों में खड़ी फसलें, जो कटाई के कगार पर थीं या पकने की ओर थीं, ओलों की मार से बिछ गई हैं। टपूकड़ा के किसानों का कहना है कि बेर के आकार के ओलों ने गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रात भर बिजली की कड़क और बादलों के शोर के बीच किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखते रहे।

मौसम विभाग की चेतावनी (Nowcast Warning)

मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताजा बुलेटिन (Nowcast Warning-03) के अनुसार, आगामी कुछ घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा, बूंदाबांदी और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

सावधानी बरतने की अपील
बदलते मौसम और बिजली की चमक को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। विशेष रूप से:

  • मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें।
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें ताकि शॉर्ट सर्किट या नुकसान से बचा जा सके।
  • किसान अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें।मार्च के महीने में तापमान का यह उतार-चढ़ाव ग्लोबल वार्मिंग और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का मिला-जुला असर माना जा रहा है। फिलहाल, टपूकड़ा और आसपास के क्षेत्रों में किसान सरकार से फसलों के गिरदावरी और मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं में खूनी भिडंतः एचएस ने पुलिसकर्मियों को रौंदा, चार अस्पताल में भर्ती, खुद भी गंभीर… 19 केस दर्ज हैं
झुंझुनू
पुलिस दल को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस, घायल हालत में भर्ती एचएस

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Weather News: दिन में 36 डिग्री की तपिश और रात में कहर बनकर बरसे ओले, फसलें तबाह, राजस्थान के इस शहर में कुदरत का अजब खेल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर: वन विभाग में 18 करोड़ का खेल! 17 करोड़ नकद निकाले, जांच में बड़ा खुलासा

अलवर

फिर गरमाया केन्द्रीय विद्यालय का मुद्दा… राजगढ़ की जगह रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में खोलने का विरोध

School Holiday
अलवर

सरिस्का सीटीएच के नए ड्राफ्ट में पालपुर व टहला क्षेत्र को बफर जोन में शामिल करने की तैयारी

अलवर

वरिष्ठ चिकित्सक सीट से गायब, रेजिडेंट्स के भरोसे सबसे बड़ा अस्पताल

अलवर

Alwar Crime: घर के बाहर खेल रही मासूम का अपहरण, ग्रामीणों ने किया पीछा तो बच्ची को कार से फेंका

Child kidnapping attempt, Rajgarh crime news, Tahla police investigation, Rajasthan child abduction case, Village kidnapping incident, Kidnappers flee into hills, Suspicious car seizure, Rural crime Rajasthan, Police search operation, Kidnapping attempt foiled, Child rescue incident, Criminal escape case, Rajasthan police action, Car with fake number plates, Village security concern
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.