Weather News: दिन में 36 डिग्री की तपिश और रात में कहर बनकर बरसे ओले, फसलें तबाह, राजस्थान के इस शहर में कुदरत का अजब खेल

रविवार को राजस्थान के कई हिस्सों में पारा 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। लोग पंखे और कूलर की छांव में भी पसीने से बेहाल नजर आ रहे थे। दोपहर तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौसम चंद घंटों में 180 डिग्री तक घूम जाएगा। शाम होते ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने खतरे का संकेत दिया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और फिर टपूकड़ा सहित आसपास के इलाकों में बेर के आकार के ओले गिरने लगे।