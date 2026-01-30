30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

यहां बनेगा सरिस्का का नया पर्यटन जोन, 100 हेक्टेयर क्षेत्र होगा शामिल

अलवर के थानागाजी का जंगल सरिस्का के नए पर्यटन जोन के रूप विकसित होगा। इस जंगल को सरिस्का में शामिल किया जाएगा। अभी इस जंगल को संवारने की जिम्मेदारी अलवर वन मंडल को दी गई है, जिस पर काम शुरू हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 30, 2026

थानागाजी का जंगल (फोटो - पत्रिका)

अलवर के थानागाजी का जंगल सरिस्का के नए पर्यटन जोन के रूप विकसित होगा। इस जंगल को सरिस्का में शामिल किया जाएगा। अभी इस जंगल को संवारने की जिम्मेदारी अलवर वन मंडल को दी गई है, जिस पर काम शुरू हो गया है। बारिश के सीजन में यहां 10 हजार से अधिक पौधे लगाने की तैयारी है। साथ ही, पहाड़ों से आने वाले पानी के जरिए कृत्रिम तालाब भी विकसित किए जाएंगे।
यहां 40 वर्ग किमी एरिया बनेगा पर्यटन जोन

बाघों का मूवमेंट

यह एरिया थानागाजी के अंतर्गत अंगारी में आता है, जिसका जंगल करीब 100 हेक्टेयर में है। यहां पैंथर से लेकर जरख, हायना, गीदड़, चीतल आदि विचरण करते हैं। साथ ही कई बार बाघों का मूवमेंट भी रहता है, जिसकी वजह से पर्यटकों की आवाजाही रहती है। एक्सपर्ट के अनुसार यहां करीब 40 वर्गकिमी का नया पर्यटन जोन बन सकता है, जहां तीन से चार घंटे का ट्यूर हो सकता है। इस जंगल को घना करने के लिए पौधरोपण किया जाएगा।

नए शावक अपनी टेरेटरी बना सकेंगे

सरिस्का टाइगर रिजर्व में 50 टाइगर हैं। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए इस 100 हेक्टेयर एरिया को भविष्य में इसी जंगल का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसे में 18 शावक सरिस्का के बड़े हो रहे हैं। वह इस एरिया में अपनी टेरेटरी बना सकते हैं। डीएफओ अलवर वन मंडल राजेंद्र कुमार हुडडा का कहना है कि अंगारी के जंगल पर काम चल रहा है। यहां पौधरोपण और किया जाएगा। यहां जानवरों से लेकर पक्षियों की कई प्रजातियां हैं। कई तालाब विकसित हो गए हैं और भी किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / यहां बनेगा सरिस्का का नया पर्यटन जोन, 100 हेक्टेयर क्षेत्र होगा शामिल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर के युवाओं के आयडिया को लग रहे पंख, 76 स्टार्टअप पंजीकृत

अलवर

लक्खी मेला 2025: छापाला भैरू बाबा के लक्खी मेले का आगाज, 651 क्विंटल चूरमे का लगेगा महाभोग

Lakhi Mela 2025
अलवर

गो तस्कर चलती पिकअप से एक दर्जन से अधिक गोवंश रास्ते में पटककर हुए फरार

अलवर

गेंदाला की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ पथराव

अलवर

कमरे की कुंदी लगा गृह स्वामी को किया बंद , जाग होने पर महंगे जेवरात लेकर भागे चोर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.