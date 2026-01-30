यहां बनेगा सरिस्का का नया पर्यटन जोन, 100 हेक्टेयर क्षेत्र होगा शामिल

सरिस्का टाइगर रिजर्व में 50 टाइगर हैं। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए इस 100 हेक्टेयर एरिया को भविष्य में इसी जंगल का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसे में 18 शावक सरिस्का के बड़े हो रहे हैं। वह इस एरिया में अपनी टेरेटरी बना सकते हैं। डीएफओ अलवर वन मंडल राजेंद्र कुमार हुडडा का कहना है कि अंगारी के जंगल पर काम चल रहा है। यहां पौधरोपण और किया जाएगा। यहां जानवरों से लेकर पक्षियों की कई प्रजातियां हैं। कई तालाब विकसित हो गए हैं और भी किए जा रहे हैं।