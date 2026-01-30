युवाओं के आइडिया को लग रहे पंख, 76 स्टार्टअप हुए पंजीकृत

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे युवा न केवल अपने आइडिया पर काम कर पा रहे हैं, बल्कि एक-दूसरे से सीख भी रहे हैं। प्रदेश में अब तक साढ़े सात हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से अलवर जिले में करीब 76 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ को राज्य सरकार की ओर से अनुदान मिल चुका है, जबकि अन्य चयन प्रक्रिया में हैं।