जाट बहरोड़ में कार सवार युवकों से सरेआम लूट व मारपीट, फायरिंग से मचा हड़कंप

मुण्डनवाड़ा कलां में खड़े पुलिस वाहन (फोटो - पत्रिका)
जाट बहरोड़ की ओर से शहजादपुर जा रहे तीन युवकों के साथ सरेआम लूटपाट और मारपीट की घटना हुई। घटना स्थल जाट बहरोड़ के राउमावि के कुछ आगे, सरदार मास्टर के तिबारे के समीप है। लग्जरी कार सवार युवकों को चार बदमाशों ने ओवरटेक कर फायरिंग करते हुए रोक लिया। फायरिंग से कार सड़क किनारे गेहूं के खेत में जा फंसी। इसके बाद बदमाशों ने कार पर लाठी-डंडों से हमला कर तोड़फोड़ की और चालक व अन्य दो युवकों को पीटा।
मारपीट के दौरान तीनों युवकों के की चेन और सोने का कड़ा लूटकर मोबाइल, 50 हजार रुपए नकद, सोने फरार हो गए। पीड़ित युवकों ने राहगीर के मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी। मुंडावर थानाधिकारी रामनिवास मीणा पुलिस जाब्ता के साथ घटना स्थल पहुंचे और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस को तीनों मोबाइल सड़क किनारे मुण्डनवाड़ा कला गांव के राव वीरेन्द्र के खोखे के सामने पड़े मिले।
इस संबंध में भिवानी (हरियाणा) के गांव बहल निवासी रोहित पुत्र सज्जन सिंह जाट ने मुंडावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से लूट की घटना की जांच कर रही है। इधर, मुण्डनवाड़ा कला ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस को के सरपंच दलीप सिंह यादव ने जानकारी दी।
7 नवंबर 2016 को को मुण्डनवाड़ा कलां निवासी कृष्ण यादव दव के साथ फायरिंग कर लूट की घटना हुई थी। उस समय शाहजहांपुर थाना सीमा होने के बावजूद तत्परता से पहुंची पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा था। ग्रामीणों ने जाट बहरोड़ में पुलिस चौकी या बीजवाड़ चौहान में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता बताई है। ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश ने पुलिस से भी नियमित गश्त की लग सके। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों मांग की है।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जाट बहरोड़ मुण्डनवाड़ा कला सड़क मार्ग का यह घटना स्थल अब खैरथल जिले में आने के कारण शाहजहांपुर पुलिस थाने से हट गया है। मुंडावर पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। यह थाना घटना स्थल से 25 किलोमीटर दूर है, जबकि नजदीकी सोड़ावास पुलिस चौकी सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। अपराधी इसी दूरी का फायदा उठाकर बेखौफ वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं।
