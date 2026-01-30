सड़क निर्माण ठप होने से खैरथल के व्यापारियों में आक्रोश

खैरथल में अम्बेडकर चौराहे से नई अनाज मंडी गेट तक बन रही सड़क का निर्माण कार्य बार-बार रुकने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को अनाज मंडी गेट के बाहर व्यापारियों ने जाम लगाकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से सड़क अधूरी पड़ी होने के कारण कारोबार चौपट हो गया है।
बताया गया कि पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत लागू ग्रेप (GRAP) की पाबंदियों के चलते निर्माण कार्य बंद रहा। ग्रेप हटने के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन बारिश से सड़क पर पानी भर गया और निर्माण फिर ठप हो गया। अधूरी व उबड़-खाबड़ सड़क हादसों का कारण बन रही है। पानी भरे मार्ग से गुजरते समय एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार यात्रियों को हल्की चोटें आईं। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर उन्हें बाहर निकाला।
यह मार्ग खैरथल शहर की जीवनरेखा माना जाता है, जहां अनाज मंडी गेट, कलेक्टर निवास, जिला सचिवालय, स्कूल, पशु चिकित्सालय, थाना, नगर परिषद और बस स्टैंड जैसे प्रमुख संस्थान स्थित हैं। सड़क बंद होने से वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि डेढ़-दो माह से ग्राहक नहीं आ रहे, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने या अस्थायी आवागमन व्यवस्था करने की मांग की है।
