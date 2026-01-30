सड़क निर्माण ठप होने से खैरथल के व्यापारियों में आक्रोश

यह मार्ग खैरथल शहर की जीवनरेखा माना जाता है, जहां अनाज मंडी गेट, कलेक्टर निवास, जिला सचिवालय, स्कूल, पशु चिकित्सालय, थाना, नगर परिषद और बस स्टैंड जैसे प्रमुख संस्थान स्थित हैं। सड़क बंद होने से वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि डेढ़-दो माह से ग्राहक नहीं आ रहे, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने या अस्थायी आवागमन व्यवस्था करने की मांग की है।