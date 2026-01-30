अलवर के युवाओं के आयडिया को लग रहे पंख, 76 स्टार्टअप पंजीकृत

शहर में स्टार्टअप पर काम करने के लिए दो लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। अकेले बाबू शोभाराम कला कॉलेज में चार स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। यहां पर नवाचार के लिए पूरा सेटअप लगाया हुआ है। वहीं, नवीन स्कूल में इस कार्य के लिए कमरा तो अलॉट हो गया, पर सेटअप नहीं लगाए गए। हालांकि एक साल के इंतजार के बाद यहां पर फर्नीचर आ गया है, जिसको लगाना बाकी है। को-ऑर्डिनेटर निखिल ने बताया कि अभी केवल स्कूलों में सेशन लिए जा रहे हैं, सेटअप लगते ही काम शुरू हो जाएगा।