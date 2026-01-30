अलवर मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी पीजी शिक्षा, 19 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर ने नौ प्रमुख विषयों में पीजी सीटों के लिए आवेदन किया है। इनमें एमडी फिजियोलॉजी की 2, एमडी बायोकेमिस्ट्री की 2, एमडी फार्माकोलॉजी की एक, एमडी पैथोलॉजी की 2, एमडी माइक्रोबायोलॉजी की 2, एमडी मेडिसिन की 4, प्रसूति एवं स्त्री रोग की 2, पीडियाट्रिक्स की 2 और एनेस्थीसिया की 2 सीटें रखी गई हैं। सभी विषयों में आवश्यक फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण एनएमसी के मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेज को 1.6 करोड़ रुपए का संबद्धता शुल्क भी जमा कराया जा चुका है।