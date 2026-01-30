अलवर मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी पीजी शिक्षा, 19 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षा शुरू होने जा रही है। कॉलेज प्रशासन की ओर से पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की अंतिम मुहर का इंतजार है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यहां 9 प्रमुख विषयों में 19 सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अलवर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। यहां एमबीबीएस पाठ्यक्रम वर्ष 2023 से संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में तीसरा बैच अध्ययन कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से एसेंसियली सर्टिफिकेट लेने के बाद पीजी कोर्स शुरू करने के लिए एनएमसी को फाइल भेजी गई है।एमबीबीएस कोर्स के लिए एनएमएसी ने लगातार तीसरे वर्ष मान्यता दी है।
यूं होगा सीटों का वितरण
राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर ने नौ प्रमुख विषयों में पीजी सीटों के लिए आवेदन किया है। इनमें एमडी फिजियोलॉजी की 2, एमडी बायोकेमिस्ट्री की 2, एमडी फार्माकोलॉजी की एक, एमडी पैथोलॉजी की 2, एमडी माइक्रोबायोलॉजी की 2, एमडी मेडिसिन की 4, प्रसूति एवं स्त्री रोग की 2, पीडियाट्रिक्स की 2 और एनेस्थीसिया की 2 सीटें रखी गई हैं। सभी विषयों में आवश्यक फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण एनएमसी के मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेज को 1.6 करोड़ रुपए का संबद्धता शुल्क भी जमा कराया जा चुका है।
15 विषयों के लिए एडवांस डीपीआर प्रस्तुत
इसके अतिरिक्त द्वितीय फेज के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) के अंतर्गत 15 विषयों में 46 पीजी सीटों की डीपीआर भी प्रस्तुत की जा चुकी है।
वर्तमान में मेडिकल कॉलेज का नया 100 बेड का आधुनिक अस्पताल क्रिटिकल केयर यूनिट आईसीयू, रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए हॉस्टल तथा नर्सिंग स्टाफ के लिए हॉस्टल निर्माणाधीन है। ये सुविधाएं भी जल्द मिलने लगेंगी।
मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू करने की तैयारी हो गई है। राज्य सरकार ने 9 प्रमुख विषयों में 19 पीजी सीटों की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अंतिम स्वीकृति मिलते ही अलवर में पीजी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा - प्रो. इंदू वर्मा, प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर
