Bansur: ‘इधर-उधर से चल रहा परिवार का खर्चा…’, सोशल मीडिया पर ASI ने सुनाई पीड़ा, 16 महीने से नहीं मिली सैलरी

वायरल वीडियो में एएसआइ कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि 25 मार्च रात की घटना मामूली थी । लूट की झूठी सूचना देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । मुझे लाइन हाजिर कर दिया । जबकि 16 महीने से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है । ऐसे में पुलिसिंग कैसे होगी । वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का खर्चा इधर-उधर से चल रहा है ।