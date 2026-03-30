राजगढ़ में धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर का जन्मोत्सव, निकली भव्य रथयात्रा

विभिन्न मार्गों से होते हुए रथयात्रा मेला का चौराहा स्थित नसियाजी मन्दिर पहुँची। यहाँ श्रीजी का अभिषेक, विशेष पूजन और शान्ति धारा के कार्यक्रम संपन्न हुए। जैन धर्मावलंबियों ने विश्व शांति और लोक कल्याण की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के समापन के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और दोपहर को विशाल सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने पंगत में बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। समारोह में सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन ने राजगढ़ में जैन समाज की एकता और अटूट श्रद्धा की एक अनुपम मिसाल पेश की।