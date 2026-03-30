स्वर्ण रथ पर विराजे भगवान महावीर; अलवर में जन्मोत्सव की धूम, निकली शोभायात्रा 

जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2553 वाँ जन्म कल्याणक महोत्सव अलवर शहर में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को शहर की सड़कों पर भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला, जब मुंशी बाजार स्थित श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन पंचायती मंदिर से भगवान महावीर की भव्य स्वर्ण रथयात्रा निकाली गई। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जैन ने बताया कि स्वर्ण रथयात्रा बैण्डबाजा और शहनाई की मधुर धुनों के साथ शुरू हुई, जिसमें शामिल प्रेरणादायक झांकियां और भजन मंडलियां आकर्षण का केंद्र रहीं।