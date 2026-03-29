दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे : टोल वसूली पर ध्यान, यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी

बहरोड़। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (एनएच-48) देश के उन प्रमुख और सबसे महंगे राजमार्गों में शुमार है, जहां हर साल टोल टैक्स का बोझ तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यात्रियों व वाहन चालकों की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक शौचालयों (पब्लिक टॉयलेट) की है। इस हाईवे पर टोल प्लाजा को छोड़ दिया जाए, तो रास्ते में कहीं भी यात्रियों के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है। न ही विश्राम स्थल हैं।