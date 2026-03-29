नेशनल हाईवे के पास रुई के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख

इस घटना में गोदाम मालिक ने अपने पड़ोसी पर जानबूझकर आग लगाने का शक जताया है। गोदाम मालिक का आरोप है कि मेरा एक पड़ोसी है जो नशे का आदी है। उसने कुछ समय पहले मुझे सामान हटाने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर रुई नहीं हटाई तो वह इसमें आग लगा देगा। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मालिक के आरोपों को ध्यान में रखते हुए साजिश के एंगल से भी मामले की तफ्तीश की जा रही है।