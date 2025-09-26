स्पीक आउट…. वार्ड 26 में नाला अधूरा, पानी निकासी की पाइपलाइन भी अवरूद्ध

राजगढ़. नगर पालिका के वार्ड 26 में राजस्थान पत्रिका की ओर से स्पीक आउट कार्यक्रम का हुआ। इसमें लोगों ने खुलकर अपने वार्ड की समस्याएं बताई। उन्होंने नाले -नालियों की सफाई नहीं होने, कुण्ड मोहल्ला, पटायरी की डूंगरी, मानसरोवर आदि जगहों के घरों के ऊपर से हाईवोल्टेज बिजली की लाइन गुजरने जैसी समस्याएं बताई। उक्त लाइन से कई बार हादसे हो चुके हैं। पाटीन मोहल्ला में लोग खुद नालियां बना रहे हैं। कहीं ऊंची-नीची रहने से पानी का निकास अवरूद्ध हो रहा है। शीतला माता मंदिर के सामने नाले का निर्माण अधूरा है तथा पाइपलाइन अवरूद्ध होने के कारण बारिश के दिनों में गंदा पानी घरों में जमा होना आम बात है। गाड़िया लोहार परिवारों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो खुले में शौच करते हैं। वार्ड में सफाई अव्यवस्था की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। कार्यक्रम में गोपाल रामसैनी, राधाकिशन सैनी, छोटेलाल पायलट, जितेन्द्र सैनी, वीरेन्द्र, राजेन्द्र, धर्मेश सैनी, शान्ति देवी शर्मा आदि मौजूद रहे।वार्डवासियों ने बताई समस्याएं, समाधान पर जोर
पावर हाउस से मेला का चौराहा तक सड़क के किनारे मिट्टी जमा है। गाड़िया लोहार परिवारों के करीब 30 व्यक्ति शौचालय उपलब्ध नहीं होने के कारण खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। इन्हें आवास उपलब्ध कराना चाहिए। मेला का चौराहा से पटायरी की डूंगरी तक नालियां टूटी हुई हैं। रात को लाइट वोल्टेज कम आने से लोग परेशान हैं। पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।बैनी प्रसाद सैनी पार्षद।
........
मकानों के पट्टे नहीं मिल रहे। पटायरी डूंगरी से मेला का चौराहा तक नालियां नहीं बनाई। मकान मालिक खुद नालियां बना रहे हैं। जिसके कारण नालियां कहीं ऊंची कहीं नीची है। पाटीन का मोहल्ला में पानी का निकास अवरूद्ध है।सुरेश चंद सैनी।
सीएचसी से पावर हाउस तक नालियां नहीं है। सड़क पर पानी भरा रहता है। कई स्थानों पर नालियों को अवरूद्ध कर रखा है। बारिश के दिनों में सडक पर गंदगी एकत्रित हो जाती है। इस सम्बन्ध में कई बार अवगत करा दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।देवीसहाय शर्मा।
वार्ड में बंदरों के उत्पात से लोग परेशान हैं। करीब 100 बंदरों का झुण्ड आता है और बच्चों एवं वृद्धों को घायल कर देते हैं। निराश्रित गोवंश सड़क के मध्य बैठ जाते है, जिससे चालक गिरकर घायल हो रहे हैं।विनीत शर्मा।बस स्टैण्ड से मेला का चौराहा होते हुए राजगढ़ सीएचसी तक नालियों की सफाई नहीं हो रही। मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। बीमारियां फैलने की आशंका है। बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय बनाना चाहिए। शान्ति देवी सैनी।
मानसरोवर कॉलोनी की ओर से आ रहे नाले का निर्माण अधूरा है। गंदे पानी का निकास नहीं हो रहा। पटायरी की डूंगरी के आंगनबाड़ी केन्द्र के पास गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारियां फैलने की आशंका है।लाली देवी सैनी।