स्पीक आउट…. वार्ड 26 में नाला अधूरा, पानी निकासी की पाइपलाइन भी अवरूद्ध

राजगढ़. नगर पालिका के वार्ड 26 में राजस्थान पत्रिका की ओर से स्पीक आउट कार्यक्रम का हुआ। इसमें लोगों ने खुलकर अपने वार्ड की समस्याएं बताई। उन्होंने नाले -नालियों की सफाई नहीं होने, कुण्ड मोहल्ला, पटायरी की डूंगरी, मानसरोवर आदि जगहों के घरों के ऊपर से हाईवोल्टेज बिजली की लाइन गुजरने जैसी समस्याएं बताई। उक्त लाइन से कई बार हादसे हो चुके हैं। पाटीन मोहल्ला में लोग खुद नालियां बना रहे हैं। कहीं ऊंची-नीची रहने से पानी का निकास अवरूद्ध हो रहा है। शीतला माता मंदिर के सामने नाले का निर्माण अधूरा है तथा पाइपलाइन अवरूद्ध होने के कारण बारिश के दिनों में गंदा पानी घरों में जमा होना आम बात है। गाड़िया लोहार परिवारों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो खुले में शौच करते हैं। वार्ड में सफाई अव्यवस्था की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। कार्यक्रम में गोपाल रामसैनी, राधाकिशन सैनी, छोटेलाल पायलट, जितेन्द्र सैनी, वीरेन्द्र, राजेन्द्र, धर्मेश सैनी, शान्ति देवी शर्मा आदि मौजूद रहे।वार्डवासियों ने बताई समस्याएं, समाधान पर जोर