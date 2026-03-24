अलवर की सेंट्रल जेल में गूंज रहे हैं माता के जयकारे

जेल में आने वाले हिंदू कैदी जो कि नवरात्र रखते हैं उनकी संख्या करीब 261 है, इनको फलाहार के लिए चाय व फल का इंतजाम ठेकेदार के जरिए किया जाता है, इसमें केले व अन्य फल दिए जाते हैं। जेल सुरक्षा नियमों के तहत यह व्यवस्था की गई है। कैदियों को सीधे ही सामान दिए जाने पर रोक है। गायत्री परिवार की ओर से यहां पर हवन किया जाता है और समय समय पर अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां करवाई जाती है। इससे कैदियों के जीवन में बदलाव भी नजर आने लगा है।