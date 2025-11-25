जल संचय अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जल संचय जनभागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान अभियान में सीएसआर के माध्यम से सहयोग प्रदान करने वाले इंडस्ट्रीज, व्यापारिक संगठनों, प्रतिष्ठानों, एनजीओ एवं सामाजिक संगठनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
कलक्टर ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिले में जनभागीदारी से चलाया जा रहा यह अभियान सकारात्मक परिणाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जलस्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन की दिशा में किए गए प्रयास प्रेरणादायी है।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने भविष्य में भी जल संरक्षण कार्यों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए सहयोग को जिले के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
