जल संचय अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जल संचय जनभागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान अभियान में सीएसआर के माध्यम से सहयोग प्रदान करने वाले इंडस्ट्रीज, व्यापारिक संगठनों, प्रतिष्ठानों, एनजीओ एवं सामाजिक संगठनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।