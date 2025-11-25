Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

जल संचय अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जल संचय जनभागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 25, 2025

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जल संचय जनभागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान अभियान में सीएसआर के माध्यम से सहयोग प्रदान करने वाले इंडस्ट्रीज, व्यापारिक संगठनों, प्रतिष्ठानों, एनजीओ एवं सामाजिक संगठनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कलक्टर ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिले में जनभागीदारी से चलाया जा रहा यह अभियान सकारात्मक परिणाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जलस्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन की दिशा में किए गए प्रयास प्रेरणादायी है।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने भविष्य में भी जल संरक्षण कार्यों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए सहयोग को जिले के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जल संचय अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर कृषि उपज मंडी में साधु के वेश में ठगी, दो व्यापारियों से करीब 10 हजार रुपये उड़ाए

अलवर

राजस्थान: दो समाजों के बीच हुए खूनी संघर्ष में हत्या के 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, रास्ते के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा

COURT
अलवर

अलवर में दो दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ कार्यक्रम शुरू, सैन्य दमखम देखने उमड़ी भीड़

अलवर

एरियर का भुगतान हुआ गलत, अब 40 लिपिकों से होगी करोड़ों की वसूली

अलवर

सुविधा: अलवर होकर चलेगी नई ट्रेन शकूर बस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.