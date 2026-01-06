नए साल का पहला सावा 23 जनवरी को बसंती पंचमी का, फिर शुक्र उदय के साथ गूंजेगी शहनाई

ज्योतिषाचार्य तपेश अवस्थी ने बताया कि जनवरी माह में मलमास और शुक्र अस्त के कारण शादियों पर विराम रहेगा, लेकिन 1 फरवरी को शुक्र ग्रह के उदय के साथ ही विवाह आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 14 जनवरी तक मलमास रहेगा, इसके बाद 31 जनवरी तक शुक्र अस्त रहने से इस अवधि में विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं है। हालांकि 23 जनवरी को बसंत पंचमी का अबूझ सावा रहेगा।फरवरी माह में सर्वाधिक शुभ तिथियां है। 19 फरवरी को फुलेरा दूज का अबूझ सावा भी रहेगा। इसके अलावा मार्च और अप्रैल में भी विवाह के मुहूर्त रहेंगे। लेकिन ज्येष्ठ माह में अधिक मास होने से विवाह पर फिर से विराम लग जाएगा। मार्च व अप्रेल में भी विवाह मुहूर्त है।