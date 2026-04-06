पुलिस का मानवीय चेहरा आया नजर, ​​शिविर में किया रक्तदान

रक्तदान शिविर में शुरुआत में लोगों में हल्का संकोच जरूर नजर आया, लेकिन जैसे ही थाना प्रभारी गुरुदत्तसैनी और उप निरीक्षक सीताराम सैनी ने स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान किया, माहौल पूरी तरह बदल गया। पुलिसकर्मियों के इस कदम ने वहां मौजूद लोगों के मन से झिझक दूर कर दी और वे भी प्रेरित होकर रक्तदान के लिए आगे आने लगे।