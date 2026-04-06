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पुलिस का मानवीय चेहरा आया नजर, ​​शिविर में किया रक्तदान

अलवर. समाज में अक्सर पुलिस की छवि सख्त और अनुशासित रूप में देखी जाती है, जिससे आमजन के मन में एक दूरी और भय का भाव बना रहता है। लेकिन अलवर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम ने इस धारणा को बदलते हुए पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा उजागर किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले [&hellip;]

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अलवर

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Jyoti Sharma

Apr 06, 2026

अलवर. समाज में अक्सर पुलिस की छवि सख्त और अनुशासित रूप में देखी जाती है, जिससे आमजन के मन में एक दूरी और भय का भाव बना रहता है। लेकिन अलवर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम ने इस धारणा को बदलते हुए पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा उजागर किया है।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत रविवार को रक्तदान शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ हुई। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसने इसे एक प्रेरणादायक पहल बना दिया।

रक्तदान शिविर में शुरुआत में लोगों में हल्का संकोच जरूर नजर आया, लेकिन जैसे ही थाना प्रभारी गुरुदत्तसैनी और उप निरीक्षक सीताराम सैनी ने स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान किया, माहौल पूरी तरह बदल गया। पुलिसकर्मियों के इस कदम ने वहां मौजूद लोगों के मन से झिझक दूर कर दी और वे भी प्रेरित होकर रक्तदान के लिए आगे आने लगे।

इस सकारात्मक पहल का परिणाम यह रहा कि शिविर में कुल 115 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो कई जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। रक्तदाताओं को हेलमेट, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनमें सेवा भावना के साथ-साथ गर्व का भाव भी जागृत हुआ।

कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें कुल 577 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शिक्षा, खेल, सामाजिक कार्य एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को मंच पर सम्मानित कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया गया। इससे युवाओं को आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा मिली।

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Published on:

06 Apr 2026 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पुलिस का मानवीय चेहरा आया नजर, ​​शिविर में किया रक्तदान

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