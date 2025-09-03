खेतों में खड़ी बाजरे की पकी फसल आई लावणी, बारिश से हो रही कटाई प्रभावित

गोविन्दगढ़. तीन दिन से लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए आफत बन गई है। किसानों के अनुसार प्याज, कपास और ज्वार में 70 फ़ीसदी तक नुकसान की संभावना है। अगर अगले 24 घंटे भी बरसात जारी रही तो बाजरे की फसल में भी नुकसान हो सकता है। बाजरे की अगेती फसल कटी पड़ी है। वह पानी में तैर रही है। किसानों ने बताया कि अब बारिश से नुकसान हो रहा है। कपास की फसल गल रही है। प्याज बह रही है। बाजरा और ज्वार की बाली भारी होने के कारण दोनों ही फसल आड़ी-तिरछी खेतों में पसर गई। खेतों में पानी भरा होने के कारण यह गल रही है। अगर मौसम नहीं खुलता है तो किसानों को नुकसान होगा। किसान उपखंड प्रशासन से खेतों का जायज लेकर नुकसान का आकलन करने व मुआवजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं।