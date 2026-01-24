हवा का थर्ड डिग्री, अलवर में शूल से चुभ रही है गलनभर हवा

अलवर. पश्चि​मी विक्षोभ के असर के चलते शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व ओले गिरने के बाद शनिवार को मौसम ने ​थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। पूरा दिन नश्तर सी चुभती हवा ने लोगों को गलनरी सर्दी का अहसास कराया। हालत यह थी कि धूप के बावजूद हवा का झोंका लोगों का ठिठुराता नजर आया।

अलवर में भी कमोबेश सर्दी ऐसी ही नजर आई। सुबह धूप निकली लेकिन बादलों की आवाजाही भी रही। दिन चढ़ने के साथ धूप भी तेज हुई, लेकिन सर्दी के आगे नतमस्तक रही। हालत यह भी कि बिना मफलर या टोपी के सड़कों पर लोग नजर नहीं आए। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकले।