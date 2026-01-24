24 जनवरी 2026,

शनिवार

अलवर

हवा का थर्ड डिग्री, अलवर में शूल से चुभ रही है गलनभर हवा

अलवर. पश्चि​मी विक्षोभ के असर के चलते शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व ओले गिरने के बाद शनिवार को मौसम ने ​थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। पूरा दिन नश्तर सी चुभती हवा ने लोगों को गलनरी सर्दी का अहसास कराया। हालत यह थी कि धूप के बावजूद हवा का झोंका लोगों का ठिठुराता [&hellip;]

अलवर

image

Umesh Sharma

Jan 24, 2026

अलवर. पश्चि​मी विक्षोभ के असर के चलते शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व ओले गिरने के बाद शनिवार को मौसम ने ​थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। पूरा दिन नश्तर सी चुभती हवा ने लोगों को गलनरी सर्दी का अहसास कराया। हालत यह थी कि धूप के बावजूद हवा का झोंका लोगों का ठिठुराता नजर आया।
अलवर में भी कमोबेश सर्दी ऐसी ही नजर आई। सुबह धूप निकली लेकिन बादलों की आवाजाही भी रही। दिन चढ़ने के साथ धूप भी तेज हुई, लेकिन सर्दी के आगे नतमस्तक रही। हालत यह भी कि बिना मफलर या टोपी के सड़कों पर लोग नजर नहीं आए। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकले।

दिनभर चलीं बर्फीली हवा

शुक्रवार को अलवर जिले में बरसात हुई। इसके असर से तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण अलवर के अधिकतर हिस्से शनिवार सुबह से बर्फीली हवा की चपेट में हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट के कारण सर्दी बढ़ गई है।

आगे मौसम में क्या

मौसम विभाग के अनुसार अलवर में 24 और 25 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 और 27 जनवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से अलवर में आंधी-बारिश हो सकती है। कई इलाकों में घना कोहरा भी रह सकता है। विभाग ने अलवर में यलो अलर्ट जारी किया हैं।

किसानों की चिंता बढ़ी

तेज सर्दी से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन चिंता भी है कि अगर इसी तरह मौसम रहा तो पाला पड़ेगा जो फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। इस समय अगेती फसल में गेहूं में बाली आना शुरू हो गई है। सरसों खेत भी पीले फूलों से लहलहा रहे हैं। अगर पाला पड़ा तो बाली काली पड़ जाएगी।

24 Jan 2026 05:04 pm

अलवर

राजस्थान न्यूज़

