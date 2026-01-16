जिला परिषद की बैठक में अनोखा विरोध, फावड़ा-परात लेकर पहुंचे कांग्रेस पार्षद

उन्होंने कहा कि मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार देकर राहत पहुंचाना था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में मजदूर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जाटव ने जिला प्रमुख पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जिला प्रमुख अपने चहेते को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्षदों और उनके क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। बैठक के दौरान एक बार फिर सदस्यों की संख्या कम रही, इसके बावजूद साधारण सभा की बैठक शुरू कर दी गई। पिछली बार बैठक में पार्षद संदीप फौलादपुरिया भैंस के साथ पहुंचे थे।