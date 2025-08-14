Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

VIDEO: हरीश हॉस्पिटल के एसी यूनिट में लगी आग, मची अफरा-तफरी

अलवर शहर के हरीश अस्पताल (प्राइवेट) में गुरुवार को एसी यूनिट में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दो दमकल गाड़ियां पहुंचीं

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 14, 2025

(फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर के हरीश अस्पताल (प्राइवेट) में गुरुवार को एसी यूनिट में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दो दमकल गाड़ियां पहुंचीं और फायर फाइटर्स ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया।


प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी। धुआं उठता देख अस्पताल स्टाफ ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि आग लगने की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि एसी यूनिट और आसपास के हिस्से को नुकसान पहुंचा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: हरीश हॉस्पिटल के एसी यूनिट में लगी आग, मची अफरा-तफरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.