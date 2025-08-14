VIDEO: हरीश हॉस्पिटल के एसी यूनिट में लगी आग, मची अफरा-तफरी

अलवर शहर के हरीश अस्पताल (प्राइवेट) में गुरुवार को एसी यूनिट में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दो दमकल गाड़ियां पहुंचीं और फायर फाइटर्स ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी। धुआं उठता देख अस्पताल स्टाफ ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि आग लगने की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि एसी यूनिट और आसपास के हिस्से को नुकसान पहुंचा है।