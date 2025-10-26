बहरोड़ विधायक जसवंत यादव का वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप

बहरोड़ (अलवर). बहरोड़ के विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नारनौल रोड स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित ‘मन की बात कार्यकर्ता सम्मेलन’ का बताया जा रहा है। वीडियो में विधायक यादव ने अपने कार्यकर्ताओं पर प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी इन गलत कामों की जानकारी होती है, और वे इसका फायदा उठाते हैं। विधायक यादव बोले— "लोग कहते हैं कि फलां ने पैसा खा लिया, धिकड़ा ने पैसा खा लिया, एसडीएम ने पैसा खा लिया। लेकिन क्या कभी सोचा कि हमारे कार्यकर्ता प्रॉपर्टी के गलत कामों में लिप्त हैं? अधिकारियों को भी इन गलत कार्यों की जानकारी होती है, और वे इसका फायदा उठाते हैं। फिर मैं उन अधिकारियों को ईमानदार कैसे बनाऊं?" विधायक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की यह प्रवृत्ति प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर डाल रही है।