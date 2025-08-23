VIDEO: अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश



लेकिन सिंचाई की दृष्टि से अभी भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। जिले के 22 बड़े बांधों में से केवल 5 में ही पानी की आवक दर्ज हुई है, जबकि शेष 17 बांध अब भी खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी चिंता जयसमंद बांध को लेकर है। अगर रूपारेल नदी में पानी का फ्लो बढ़ता है तो जयसमंद बांध में भराव की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल वहां की स्थिति संतोषजनक नहीं है।