19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

यूआइटी व निगम का सर्वे पूरा, 14 हजार भवन संचालकों को बनाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

नगर निगम व यूआइटी का सर्वे पूरा हो गया है। 14 हजार भवन ऐसे मिले हैं, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Apr 19, 2026

अलवर. नगर निगम व यूआइटी का सर्वे पूरा हो गया है। 14 हजार भवन ऐसे मिले हैं, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। पहले चरण में 10 हजार भवनों पर लगाया जाएगा। भूजल विभाग कम लागत वाले सिस्टम के बारे में संबंधित लोगों को जानकारी देगा। दो माह में यह सभी सिस्टम लग जाएंगे।
जल संकट से जूझ रहे शहर को उबारने के लिए प्रशासन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए पहले शहर के भवनों का सर्वे नगर निगम व यूआइटी से करवाया गया। इस सर्वे में आवासीय भूखंड 224 वर्ग मीटर या इससे अधिक एरिया वाले लिए गए हैं। साथ ही कमर्शियल में 500 वर्ग मीटर से ज्यादा वाले भवनों का चयन किया गया है। इन लोगों को नगर निगम व यूआइटी की टीम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के बारे बताया। कम लागत वाले सिस्टम की जानकारी भूजल विभाग देगा। इसके अलावा जिले के सभी तीन हजार से अधिक सरकारी कार्यालयों में विभागीय फण्ड, सीएसआर व जनसहभागिता से यह सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है। तकनीकी सहायता के लिए जल संसाधन खंड को भी जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि अलवर में पानी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सतही पानी खत्म हो चुका है और भूजल स्तर हर साल बारिश में बढ़ता है, लेकिन दोहन ज्यादा होने की वजह से इसमें भी कमी आ रही है। अगर छतों का यह पानी जमीन में जाएगा तो भूजल स्तर पर में जबर्दस्त इजाफा होने की उम्मीद है।
यूआइटी ने बनवाए सात ढांचे
यूआइटी ने कुछ समय पहले ही काली मोरी, नेहरू गार्डन, अरावली विहार प्रथम, द्वितीय के अलावा पटरी पार एरिया में तीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचे तैयार किए हैं। इसी तरह के ढांचे अन्य जगहों पर बनाने के लिए स्थान देखें जा रहे है, ताकि बारिश के पानी को संजोया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Apr 2026 11:58 am

Published on:

19 Apr 2026 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / यूआइटी व निगम का सर्वे पूरा, 14 हजार भवन संचालकों को बनाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रॉन्ग साइड की रफ्तार बनी काल; लक्ष्मणगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने किसान को मारी टक्कर, मौत

अलवर

खैरथल-तिजारा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली बाइक सवार युवक की जान

अलवर

अलवर: शिशु चिकित्सालय में बदहाली की हद, एक बेड पर 2-3 तीन मासूम; 20 बेड का वार्ड दो साल से बंद

अलवर

Rajasthan News: दूसरी शादी की सूचना पर थाने पहुंची पहली पत्नी, जानिए इसके बाद जो हुआ

women
अलवर

अलवर में बदमाशों का खौफ: युवक पर रॉड से जानलेवा हमला; सिर फोड़ा, घटना CCTV में कैद 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.