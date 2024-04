महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 2 युवतियों से 10 लाख की ठगी, एक गिरफ्तार

Fraud in the name of Govt job: दूसरा आरोपी फरार, पुलिस कर रही उसकी खोजबीन, दोनों आरोपियों की युवतियों के पिता से पूर्व से ही थी पहचान

अंबिकापुर. Fraud in the name of Govt job: महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर 2 युवतियों की नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनके पिता से 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। दोनों आरोपियों ने मंत्रालय में जान पहचान होने का झांसा देकर युवतियों के पिता से कहा था कि हम आपकी दोनों बेटियों की नौकरी लगवा देंगे।



शहर के मिशन चौक केदारपुर निवासी विनोद गुप्ता अपनी बेटियों की नौकरी लगवाना चाह रहा था। इसकी पूर्व से शहर के ही संजय गुप्ता व किशोर गुप्ता से जान-पहचान थी। इन दोनों ने विनोद गुप्ता से दोनों बेटियों की नौकरी लगवा देने की बात कही थी। इसके लिए दोनों आरोपियों ने विनोद गुप्ता से नगद 7 लाख व 3 लाख रुपए बैंक खातों के माध्यम से लिए थे। रुपए लेने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो विनोद गुप्ता ने दी गई रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपियों ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद विनोद गुप्ता ने फरवरी माह में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच करते हुए गांधीनगर पुलिस ने एक आरोपी संजय गुप्ता 54 वर्ष निवासी जैन बेकरी गली मिशन चौक, केदारपुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं किशोर गुप्ता फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यह भी पढ़ें

मंत्रालय में जान पहचान का दिया था झांसा

