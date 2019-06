और जब आदिवासियों के नृत्य पर थिरकने लगीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह...

रायपुर. सरगुजा सांसद और नरेंद्र मोदी की नयी सरकार में जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री (Minister of State of Ministry of Tribal Affairs) रेणुका सिंह पदभार संभालने के बाद पहली बार रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने यहां उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में आदिवासी नर्तक (Tribal) को भी बुलाया गया था। नर्तक द्वारा गोंडी-रेला नृत्य के दौरान उनके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी जमकर ठुमका लगया।

नर्तकों को झूमता देख रेणुका सिंह (Renuka Singh) खुद को रोक न सकी और उनके साथ कदम से कदम में मिलाकर थिरकने लगीं। उनका साथ वहां मौजूद अन्य महिला नेताओं ने भी दिया।इसके पहले पूर्व मुख्‍यमंत्री रमन सिंह (RamanSingh) और उनकी अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया।

उन्होंने अपनी जीत का श्रेय सरगुजा की जनता को देते हुए कहा की यहां की जनता ने मुझे सांसद बनाया और उन्हीं की वजह से मुझे केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली।दंतेवाड़ा के आदिवासी आंदोलन (Tribal movemnet) के बारे में सरगुजा सांसद ने कहा कि मैंने अभी जिम्मेदारी (Minister of State of Ministry of Tribal Affairs) संभाली है और आदिवासी विकास की समीक्षा कर रही हूं।

लोकसभा में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय भाजपा को देते हुए उन्होंने कहा की 2003 से 2018 तक प्रदेश के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (Raman Singh) ने काम किया जिसके कारण 11 में से 9 सांसद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है।हम धीरे-धीरे बहुत काम करने वाले हैं। आदिवासी (Tribal) समाज के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

