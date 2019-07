6.3 तीव्रता के भूकंप से हिल उठा पनामा, दहशत में घरों से निकले लोग

न्यूयॉर्क। पनामा के पश्चिमी भाग में मंगलवार की सुबह करीब 10.23 बजे 6.3 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप ला फ्रेंकान्जा, पनामा से दो मिल दूर था। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र बिन्दु प्यूर्टो आर्मेलेस से 11 मील, ला कॉन्सेपियन से 12 मील, डेविड और पेड्रिगल से 24 मिल दूर था।

बीते दस दिनों में यह देखा गया कि आस-पास के इलाकों में 3.0 या उससे कम तीव्रता के भूकंप नहीं आए हैं। दस दिनों यह पहली बार था जब 5.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आया है। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप 6.2 मील की गहराई पर आया।

फिलहाल इससे किसी तरह के जानमाल की क्षति होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि दशहत के कारण लोग अपने-अपने घरों से निकल कर खुली जगह पर आ गए।

