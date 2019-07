9/11 हमले के पीड़ितों की पहली आवाज बने लुइस अल्वारेज का निधन

वाशिंगटन। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के पूर्व जासूस लुइस अल्वारेज , जो 9/11 सितंबर हमलों के पीड़ितों के मुआवजे के लिए उचित समर्थन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी मृत्यु शनिवार को 53 वर्ष की आयु में हो गई। वह कैंसर के मरीज थे। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वह लोगों के लिए लड़ते रहे। अल्वारेज के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें 2016 में लीवर कैंसर का पता चला था। तब से वह दवा के सहारे जी रहे थे।

