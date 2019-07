अमरीका: फिर शर्मसार हुए पाक पीएम इमरान, भाषण के दौरान लगे पाकिस्तान विरोधी नारे

लाहौर। अमरीकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान पीएम इमरान खान की लगातार फजीहत हो रही है। रविवार को उन्होंने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी समुदाय के लोगों को संबोधित करना शुरू ही किया था कि तभी कुछ बलूच कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी भी की।

इस दौरान पीएम इमरान के साथ विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार डॉ अब्दुल हफीज शेख, वाणिज्य सलाहाकार अब्दुल रजाक दाऊद आदि मौजूद थे।

पाक के पीएम ने अपना भाषण शुरू ही किया था तभी बलूच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अपनी नारेबाजी में बलूच कार्यकर्ता बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पाक सरकार और पीएम इमरान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।

यूरोपीय संघ के सदस्यों ने बलूचिस्तान के लिए उठाई अवाज, ट्रंप को पत्र लिख पाकिस्तान के अत्याचारों की खोली पोल

वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन किया

इमरान खान की अमरीकी यात्रा के पहले दिन यानी शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान की संयुक्त राज्य अमरीकी की यात्रा के विरोध में वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन किया।

अगवानी में इस तरह हुई बेइज्जती

गौरतलब है कि अमरीकी दौरे वाले दिन शनिवार शाम को इमरान खान के अमरीका पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए अमरीकी प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। पीएम इमरान खान को मेट्रो में बैठकर होटल जाना पड़ा। खुद पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अमरीका में रहने वाले कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। पाक प्रधानमंत्री के तौर पर इससे पहले अक्टूबर 2015 में नवाज शरीफ ने अमरीका की आधिकारिक यात्रा की थी।

अमरीका यात्रा पर इमरान खान: रक्षा संबंधों पर आगे बढ़ेगी बात, आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर होगा खास फोकस

Protesters from Muttahida Qasmi Movement (MQM) and other minority groups held protest in Washington DC during Pakistan PM Imran Khan's visit to the United States of America. pic.twitter.com/KFPeypdsjG