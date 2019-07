कश्मीर पर ट्रंप के बयान से कई अमरीकी सांसद नाराज, भारत से मांगी माफी

वाशिंगटन। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से खास बातचीत के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बयान देकर सबको चौंका दिया है। उनका कहना था कि कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए भारत ने भी उनसे गुहार लगाई है। इस बयान को लेकर अमरीका में विपक्षी पार्टी के नेता इसे गैरजिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान करार दिया है।वहीं डेमोक्रेट नेता एलियट लांस एंगेल का कहना है कि पाकिस्तान से अब तक लगाई गईं उम्मीदे बेकार साबित हुई हैं। जब तक पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक उस पर विश्वास करना सही नहीं है।

इमरान खान को बड़ा झटका, वाइट हाउस के अधिकारिक बयान में कश्मीर का जिक्र नहीं

US lawmaker tells Pakistan to dismantle terror infrastructure for 'meaningful' dialogue with India



