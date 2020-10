दक्षिण अमरीकी देश चिली में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई तीव्रता

सैंटियागो। दक्षिण अमरीकी देश चिली में भूकंप ( Earthquake In Chile ) के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई। भूकंप के ये झटके चिली के ला सेरेना से 40 मील दूर महसूस किए गए।

अमरीकी जियॉलजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप की गहराई जमीन से 27 मील नीचे थी। फिलहाल, इस दौरान किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि ग्रीनविच समयानुसार तड़के चार बजकर 52 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए।

Earthquake: इस हफ्ते दूसरी बार भूकंप के झटकों से थर्राया Chile, कोई हताहत नहीं

भूकंप का केन्द्र माउले के मध्य क्षेत्र में राउको शहर के पश्चिम से 36 किलोमीटर दूर और जमीनी सतह से 58.3 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही भूकंप के झटके आए लोगों में दहशत फैल गई। इमारतें हिल रही थी। बता कें कि चिली का ला सेरेना की आबादी करीब 2 लाख है और यह चिली की राजधानी सैंटियागो से 300 मील दूर है। चिली का तट Pacific Ring of Fire पर आता है। Pacific Ring of Fire में टेक्टॉनिक प्लेटों के मूवमेंट की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं।

