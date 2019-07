अमरीकी उद्योगपति रॉस पेरट का 89 वर्ष की आयु में निधन, दो बार बने थे राष्ट्रपति उम्मीदवार

टेक्सास। 1990 के दशक में दो बार अमरीकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने टेक्सॉस के अरबपति रॉस पेरट का निधन 89 वर्ष की आयु में मंगलवार को हो गया। उन्होंने 1962 में अपनी खुद की कंपनी स्थापित करके कंप्यूटर डेटा उद्योग का नेतृत्व किया। उन्होंने 1992 में कई अभियान चलाए, जो काफी प्रचलित थे। उन्होंने संतुलित बजट की वकालत की और विदेश में नौकरियों की आउटसोर्सिंग को समाप्त करने की मांग की।

