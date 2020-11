US Election 2020: जीत से महज 6 कदम दूर बिडेन, वोट काउंटिंग रोकने के लिए ट्रंप ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Election 2020 ) के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब वोटों की गिनती जारी है, कई राज्यों के रुझान और नतीजे भी आ गए हैं। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बिडेन अब अपनी जीत से महज 6 कदम दूर हैं। मिशिगन की जीत ने बिडने के राष्ट्रपति कुर्सी तक पहुंचने के रास्ते को आसाना बना दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप चुनाव को लेकर कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं।

पहले मिशिगन और पेंसिलवेनिया के बाद ट्रंप ने जॉर्जिया में काउंटिंग रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल ट्रंप ने एक दिन पहले ही मतदान में गड़बड़ियों के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। साथ ही मामलों को कोर्ट ले जाने के संकेत भी दिए थे।

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF