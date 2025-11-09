Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

बहन से शादी कर लो…सुनते ही मार दी गोली, प्रेमिका के भाई को घर बुलाकर दी खौफनाक सजा

Amroha News: यूपी के अमरोहा में प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ा विवाद उस समय हिंसक हो गया जब निकाह की बात करने पहुंचे युवती के भाई को प्रेमी ने घर की चौखट पर गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 09, 2025

amroha lover shoots girlfriends brother nikah dispute case

निकाह की बात सुनते ही भड़का प्रेमी! AI Generated Image

Lover shoots girlfriends brother in Amroha: अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक प्रेम-प्रसंग ने अचानक खौफनाक रूप ले लिया, जब प्रेमिका के भाई को उसके ही सामने गोली मार दी गई। भाई अपनी बहन को लेकर प्रेमी ताबिश रजा के घर केवल निकाह की बात करने पहुंचा था, लेकिन मामूली बहस विवाद में बदल गई और तैश में आए युवक ने घर के अंदर से तमंचा निकालकर सीधे उन पर फायर कर दिया।

घर की चौखट पर गिरा लहूलुहान युवक

गोली हाथ पर लगकर गर्दन को छूती हुई गुजर गई, जिससे युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल युवक को पहले सीएचसी जोया भेजा गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल अरमान पाकबड़ा के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है।

जयपुर में हुई थी पहली मुलाकात, वहीं से शुरू हुई थी कहानी

पूरे मामले की जड़ करीब दो साल पहले जयपुर में हुई एक मुलाकात से जुड़ी है। जोया कस्बे की रहने वाली युवती नीट की तैयारी के लिए जयपुर गई थी। वहीं उसकी पहचान मोहल्ला टंकी वाला निवासी ताबिश रजा से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्रेम में बदल गई। वर्तमान में युवती घर पर थी जबकि ताबिश जयपुर में तैयारी जारी रखे हुए था। शनिवार को युवती का भाई उसी बातचीत पर ऐतराज जताने और रिश्ते को औपचारिक रूप देने की मांग के लिए ताबिश के घर पहुंचा था।

निकाह या दूर रहने की बात पर ताबिश आया तैश में

घटना के समय युवती का भाई ताबिश से या तो बातचीत खत्म करने या फिर बहन के साथ निकाह करने की बात कर रहा था। इसी दौरान ताबिश रजा गुस्से में आ गया। वह अंदर जाकर तमंचा उठा लाया और देखते ही देखते उसने प्रेमिका के भाई पर गोली चला दी। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए।

आरोपी फरार, हत्या के प्रयास का केस दर्ज

फायरिंग के बाद ताबिश रजा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तत्काल इलाके में दबिश दी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उम्मीद है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / बहन से शादी कर लो…सुनते ही मार दी गोली, प्रेमिका के भाई को घर बुलाकर दी खौफनाक सजा

अमरोहा
