बहन से शादी कर लो…सुनते ही मार दी गोली, प्रेमिका के भाई को घर बुलाकर दी खौफनाक सजा

पूरे मामले की जड़ करीब दो साल पहले जयपुर में हुई एक मुलाकात से जुड़ी है। जोया कस्बे की रहने वाली युवती नीट की तैयारी के लिए जयपुर गई थी। वहीं उसकी पहचान मोहल्ला टंकी वाला निवासी ताबिश रजा से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्रेम में बदल गई। वर्तमान में युवती घर पर थी जबकि ताबिश जयपुर में तैयारी जारी रखे हुए था। शनिवार को युवती का भाई उसी बातचीत पर ऐतराज जताने और रिश्ते को औपचारिक रूप देने की मांग के लिए ताबिश के घर पहुंचा था।